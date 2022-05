Torna la sfida della Serie C: il Follonica Sporting Club ancora protagonista. Ecco la nuova squadra

FOLLONICA – Riparte l’avventura in Serie C del Follonica Sporting Club che oggi debutta in casa contro il Riccione. Squadra rinnovata per tentare di migliorare i risultati della stagione passata quando la compagine maremmana arrivò ai playoff.

Ecco le atlete e gli atleti che scenderanno in campo per i colori dello Sporting Club:

Alicia Berl, Benedetto Sorbero, Chiara Martelli, Martin Andormino, Stefano Pupillo, Daniele Catini, Rossano Fanelli, Marco Lepri, Beatrice Campagna, Mathias Brovelli, e Roberto Capuani che è anche il direttore sportivo della squadra.

Noi abbiamo seguito la presentazione della squadra anche con le foto di Giorgio Paggetti.