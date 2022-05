Coronavirus: 91 nuovi casi, in totale i positivi scendono sotto i 2.200

GROSSETO – Sono 91 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 529, il tasso dei nuovi positivi è del 17,2%.

Le persone guarite sono 97, mentre il totale dei positivi è di 2.179 pazienti. Non si registrano decessi.

La situazione in ospedale – In totale sono 11 i pazienti ricoverati all’ospedale Miserciordia in area degenza covid. La terapia intensiva per il momento rimane vuota.

Ecco tuti i dati del report diffusa dalla Asl Toscana sud est.

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 639 72 2.119 166 Grosseto 529 91 2.179 97 Siena 878 98 2.478 182 Asl TSE 2046 261 6776 445

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 11 3 16 25 8 6 3 Grosseto 19 6 17 18 20 8 3 Siena 11 18 18 22 18 6 5 ASL TSE 41 27 51 65 46 20 11

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 11 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 2 Castel Del Piano 1 Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 2 Follonica 13 Gavorrano 4 Grosseto 35 Manciano 2 Massa Marittima 1 Monte Argentario 5 Montieri 1 Orbetello 7 Pitigliano 4 Roccalbegna 1 Roccastrada 2 Santa Fiora 1 Scansano 3 Scarlino 1 Sorano 2