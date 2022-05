Campionati studenteschi, due team grossetani alle fasi nazionali di badminton

GROSSETO – Saranno la squadra allieve dell’Istituto Fossombroni e la squadra allievi dell’Istituto Manetti Porciatti a rappresentare la Toscana alle fasi nazionali di Badminton dei Campionati Studenteschi, che si terranno a Folgaria in provincia di Trento il giorno 24 maggio.

Le alunne schierate per la squadra delle allieve e accompagnate dal professor Stefano Rosini sono Benedetta Bartolini, Valentina Rolando, Veronica Rolando Veronica e Clara Nunziatini.

Gli alunni schierati per la squadra degli allievi e accompagnati dal capodelegazione professor Mario Busonero sono Niccolò Bragagni, Daniel Dell’Omodarme, Filippo Peter Pieri e Samuele Ducci.

Le due squadre, che hanno vinto le gare regionali svoltesi il 3 maggio scorso alla Palestra Mecenate di Arezzo, hanno mostrato come fisicità, voglia di vincere e tanta, tanta abilità portino a grandi risultati.

Tutti gli atleti non nascondono la felicità e l’orgoglio di partecipare ad un evento nazionale il morale è altissimo, l’entusiasmo a mille e i tanti allenamenti pomeridiani sono già un grande risultato per questo sport olimpico, che merita di essere promosso e conosciuto meglio anche nella nostra provincia.