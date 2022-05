Bsc Big Mat due volte grande, Academy of Nettuno ko allo Scarpelli

GROSSETO – IL Big Mat Bsc Grosseto non smette di stupire e si aggiudica entrambi i round contro l’Academy of Nettuno. Ottima prestazione dei ragazzi del manager Cappuccini in gara uno che vincono una partita che ai fini della classifica ha ormai ben poco da dire. Da sottolineare, però, che anche se la poule salvezza è imminente, i ragazzi del manager Cappuccini hanno onorato l’impegno e giocato con massima concentrazione gara uno contro l’Academy of Nettuno. Allo stadio Simone Scarpelli, dunque, si è visto un match bloccato sullo 0 a 0 fino al sesto inning, quando i biancorossi sono passati in vantaggio per 1 a 0 con Cinelli. La settima ripresa si è chiusa sul 3 a 1 per i biancorossi, grazie ai punti messi a segno da Leonora e Scull. L’ottavo inning vede replicare con altri due punti il Big Mat Bsc Grosseto con Milli e Pasquini, per poi subire il 5 a 2 nella nona ripresa. Il match, dunque, si è chiuso sul 5 a 2 per la squadra di casa che cercherà di bissare il risultato della mattinata in gara due.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 22X

Academy of Nettuno: 000 000 101

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Tiberi 4 (1/4, Piccini 0/1, Luciani 0/0); Diaz 6 (3/5); Leonora 8 (1/3); Scull 9/3 (1/4); Cinelli 5 (2/4, Funzione 0/0); Cappuccini 7 (0/3); Pancellini Mattia DH (0/2); Milli 2 (2/4); Pancellini Mirko 3 (0/2, Pasquini 2/2).

Academy of Nettuno: Barbona Lorenzo 6 (1/2); Ludovisi Francesco 2 (0/2); Scerrato 4 (1/4); Bruno 7 (0/4); Annunziata Nino 3 (1/2); Colalucci 5 (1/3); De Donno DH (0/4); Ludovisi Fabio 9 (0/4); Barbona Alessandro 8 (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (4.0 RL, 2 V, 4 BB, 4 K); Doba (2.2 RL, 1 P, 2 V, 3 BB, 3 K); Artitzu (2.1 RL, 1 P, 1 V, 1 BB, 1 K).

Academy of Nettuno: Dini (5.2 RL, 1 P, 5 V, 3 BB, 1 K); Messina (2.1 RL, 4 P, 5 V, 1 BB, 1 K).

Arbitro-capo: Mario Delicati;

Arbitro 1B: Valfrido Migliorini.

I grossetani non smettono di stupire anche in gara due contro l’Academy of Nettuno. Allo stadio Simone Scarpelli i biancorossi s’impongono per 8 a 2 e si preparano nei migliori dei modi ad affrontare l’imminente poule salvezza. L’andamento del match è stato chiaro fin dal principio: 3 a 0 per la squadra di casa, grazie a Funzione, Diaz e Leonora, nel primo inning e altri due punti arrivano nella seconda ripresa con Tiberi e il solito Leonora. Altri due punti, uno nel quinto e uno nel sesto inning, siglati da Pancellini Mirko e Pancellini Mattia, portano il Big Mat Bsc Grosseto sul 7 a 0. All’ottavo, nonostante i due punti messi a segno dalla squadra ospite, i biancorossi firmano l’8 a 2 con un Leonora in grandissima forma. Si chiude, dunque, la prima fase del campionato di Serie A con un Big Mat Bsc Grosseto capace di stupire tutti e di vincere partite pesantissime, come quella nel derby con il Bbc Grosseto e nella trasferta in Lazio contro il Nettuno 1945. Ora i ragazzi del manager Cappuccini si prepareranno ad affrontare la poule salvezza, l’atto chiave della stagione, consapevoli di poter giocarsela contro tutti a viso aperto.

Successione punti

Academy of Nettuno: 000 000 020

Big Mat Bsc Grosseto: 320 011 01X

Battitori

Academy of Nettuno: Barbona Lorenzo 6 (2/3), Ludovisi Francesco 2 (1/4, Tomei 0/0), Scerrato 4 (1/3), Bruno 7 (1/4), Annunziata Nino 3/9 (0/4), Colalucci 5 (0/3), De Donno DH/2 (0/4), Ludovisi Fabio 9/8 (1/2), Barbona Alessandro 8 (0/2, Messina 3 0/2).

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (0/3, Piccinelli 0/1), Diaz 6 (Pancellini Mirko 3 1/1, Milli 0/1), Leonora 8 (4/5), Scull DH (2/4, De Rosa 0/1), Pancellini Mattia 2 (2/3, Cinelli 0/0), Pasquini 9 (0/4), Cappuccini 7 ( 2/4, Valdez 0/0), Luciani 3/4/5 (1/4), Tiberi 4/6 (1/4).

Lanciatori

Academy of Nettuno: Smith P (4 RL, 7 BV, 5 PGL, 1 BB, 2 K), Bellucci (3 RL, 5 BV, 2 PGL, 1 BB, 1 K), Tomei (1 RL, 1 BV, 1 PGL, 0 BB, 1 K).

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (4 RL, 1 BV, 0 PGL, 3 BB, 5 K), Marquez Coronado V (3 RL, 2 BV, 0 PGL, 0 BB, 3 K), Ali (1 RL, 3 BV, 2 PGL, 0 BB, 0 K), Mega (1 RL, 0 BV, 0 PGL, 1 BB, 0 K).

Arbitro-capo: Valfrido Migliorini

Arbitro 1B: Mario Delicati