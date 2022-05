Stop alla Cosap, Pd Toscana: «Provincia rispetta gli impegni presi ed è vicina ai cittadini»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 21 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - La Provincia di Grosseto dal 2022 non applicherà più i canoni Cosap sui passi carrabili ad uso agricolo, commerciale, industriale, a civile abitazione e agli accessi delle strade vicinali.

“Ci complimentiamo con l’attuale presidente della Provincia Francesco Limatola per la scelta di eliminare questa tassa che aveva messo in difficoltà i cittadini del settore agricolo e non solo - commentano Marco Simiani e Marco Recati della segreteria regionale toscana del Partito Democratico -. Sono oltre un milione gli euro che non graveranno più sulle loro tasche e questa decisione è la risposta concreta ad uno dei primi impegni presi da Limatola, una risposta di un’amministrazione capace di rivedere i propri conti e mantenere comunque gli equilibri di bilancio attraverso un’attenta gestione dell’ente”.