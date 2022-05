Scuola, Gabbrielli: «Stop alle classi pollaio»

GROSSETO – «Il sovraffollamento della classi nelle scuole è un fenomeno che da diversi anni si manifesta e che troppo spesso viene lasciato correre senza un adeguato intervento», a parlare il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia PPE.

«Il fenomeno conosciuto come “classi pollaio” è una delle grandi emergenze della scuola pubblica – precisa Gabbrielli – e ogni anno, puntualmente, si ripropongono situazioni di disagio che vedono classi composte da trenta alunni stipati in ambienti troppi piccoli e a volte neanche a norma. Occorre un piano di intervento».

Il capogruppo di Forza Italia PPE sollecita così «il sindaco e il consiglio comunale ad attivarsi per risolvere la situazione attraverso precisi strumenti. Il ministro dell’istruzione Paolo Bianchi ha già precisato che nel nuovo disegno del sistema scolastico ci sarà una riduzione del numero di studenti per classe. A questo va aggiunto che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono previsti interventi e investimenti anche in ambito scolastico, con quasi 32 miliardi di euro stanziati per il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico scientifiche, la ricerca, il trasferimento tecnologico, oltre al rinnovamento dell’edilizia scolastica».

«Chiedo al sindaco e al consiglio comunale di attivarsi nei confronti del ministero dell’istruzione e dell’ufficio scolastico regionale, al fine di intervenire nel dimensionamento scolastico con la riformulazione del numero delle classi – conclude il capogruppo di Forza Italia PPE– Oltre a questo chiedo di attivarsi nei confronti di governo e parlamento, affinché il problema delle classi troppo numerose non venga rimandato ulteriormente e la problematica venga affrontata in maniera capillare, in modo che gli studenti possano frequentare le scuole in sicurezza, salvaguardando un’istruzione di qualità».