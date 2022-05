Manciano Idea Comune incontra i cittadini: otto appuntamenti, ecco il calendario

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 21 maggio 2022" su Spreaker.



MANCIANO - La lista civica Manciano Idea Comune del candidato sindaco Mirco Morini incontra i cittadini.

Sono otto gli appuntamenti in calendario. Si parte lunedì 23 maggio alle ore 21: i candidati saranno nella frazione di Marsiliana, in piazza della Chiesa.

«Invitiamo tutti i mancianesi – spiegano dalla lista civica – a partecipare agli incontri per conoscere i nostri progetti e la nostra visione del futuro di Manciano, oltre a ricordare tutti gli obiettivi raggiunti negli ultimi cinque anni di mandato. Saranno momenti utili a presentarci ma soprattutto per ascoltare i cittadini e le loro proposte. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per lo sviluppo di questo territorio, che amiamo profondamente, con passione e competenze: per questo siamo aperti al confronto e all’ascolto».

Dopo Marsiliana, i candidati di Manciano Idea Comune saranno giovedì 26 maggio ore alle 21 a San Martino sul Fiora, in piazza della Chiesa; martedì 31 maggio a Poggio Capanne alle ore 19 al bar “Da bianchina” e alle ore 21 a Poggio Murella, in piazza, di fronte al bar. Mercoledì 1 giugno, alle ore 21, i candidati della lista civica saranno alla Sgrilla, al ristorante l’Etrusca; venerdì 3 giugno, alle ore 21, a Montemerano in piazza Canzanelli.

Inoltre appuntamento a Saturnia lunedì 6 giugno alle ore 21, in piazza Vittorio Veneto, mentre mercoledì 8 giugno, sempre alle 21, ai Poderi di Montemerano alle ex scuole. Venerdì 10 giugno, alle 21, chiusura della campagna elettorale al parco Pietro Aldi a Manciano con buffet e musica dal vivo.