Lavoro: come partecipare ai tirocini “green”. Un open day con il polo universitario

GROSSETO - Martedì 24 maggio la Fondazione Polo Universitario Grossetano sarà presente all'open day del Centro per l'impiego di Grosseto, in orario 9-12:30 e 15-17, per illustrare l'opportunità di adesione ai tirocini formativi per i Green Job nell'ambito del progetto #Intercep (cofinanziato da Eea and Norway Grants), che supporta giovani Neet tra i 25 e i 29 anni nell'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro ‘green’.

Silvia Brogi, in rappresentanza della Fondazione Polo Universitario Grossetano, partner con la Regione Toscana e Anci Toscana di Intercept, illustrerà come partecipare a tirocini retribuiti di tre mesi in aziende green del territorio e come ricevere informazioni per essere ricontattati quando i tirocini saranno attivati.

Il percorso prevede la realizzazione di una formazione generale sui green job di 25 ore comune a tutti i tirocinanti, una formazione specifica sulla base dell'attività che il giovane andrà ad apprendere, e un'esperienza sul campo con il sostegno di un tutor aziendale.