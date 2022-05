Incidente: motociclista finisce in una scarpata. Trasferito in ospedale

MARSILIANA – Incidente stradale nella tara serata di oggi sulla strada regionale 74, nella zona di Marsiliana, nel comune di Manciano. Un centauro è finito fuoristrada con la sua moto.

L’uomo, 35 anni, originario dell’Umbria, si trovava ad attraversare la Maremma con un gruppo di amici tutti in moto, quando per cause sconosciute, ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria di Manciano che ha soccorso il ragazzo trasportandolo al pronto soccorso di Orbetello in condizioni non gravi.

Oltre alla Misericordia di Manciano sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.