FOLLONICA - Incidente strada questa mattina poco dopo le 9 in via Mario Chirici dove si sono scontrati una macchina e una bicicletta.

Nell’impatto la ciclista, una donna di 49 anni, è rimasta ferita.

Sul posto è intervenuto il personale della medicina di emergenza che ha trasferito la ciclista all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sarebbero gravi.