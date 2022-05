I bambini di nuovo a lezione di sub con la Lega Navale Follonica

FOLLONICA – Dopo due anni di stop, sono ripartite le lezioni della sezione sub della LNI di Follonica con le scuole per il progetto “Sai cosa c’è sotto?”. Hanno partecipato alla prima serie di incontri due classi terze delle elementari di via Cimarosa.

I bambini hanno ascoltato interessati e curiosi l’intervento del socio Antonino Vella che, grazie agli acquari comunali presenti nella sede del gruppo Sub e della presidenza della mostra sezione, ha avuto modo di spiegare l’ecosistema marino.

Lo scopo non è solo quello di una lezione frontale bensì di sensibilizzare ed educare i futuri utenti del mare per poterlo rispettare negli anni a venire, intento questo alla base della nostra missione.

Tante sono state le domande poste dagli alunni, spaziando dalla forma e natura dei pesci, all’inquinamento, alle attività economiche del mare. Dai ragazzi, come di consuetudine, saranno prodotti dei disegni a tema che successivamente saranno esposti nella bacheca esterna della sede.