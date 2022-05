Doppia inaugurazione sulle mura: il bar del Cassero e la sala Eden tornano a vivere

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 21 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - L'Istituzione Le Mura informa che venerdì 27 maggio alle ore 18:00 si inaugura, con la nuova gestione di Comix Café, il nuovo locale "Bastion Contrario" alla Fortezza delle Mura Medicee, che «rappresenta una ulteriore conferma dell'avvenuta ripartenza del Baluardo Fortezza e dell'intera cinta muraria. Anni di lavoro dell'istituzione "Le Mura" hanno portato al coronamento di due importanti risultati. Entrambi celebrati nella medesima giornata».

Sempre il 27 maggio infatti, ma alle ore 19:30, riapre finalmente la Sala Eden dopo i lavori di riqualificazione. Grazie alla cooperativa Uscita di Sicurezza, il locale, che rappresenta uno dei cuori pulsanti della nostra cinta muraria e tutto il bastione del Mulino a vento torneranno a rivivere e ad ospitare eventi all’insegna della cultura e del tempo libero.

«Prosegue a ritmo sostenuto il progetto di riqualificazione delle mura cittadine e di valorizzazione di alcuni dei suoi spazi più suggestivi, con l'obiettivo di restituire alla fruizione di tanti cittadini grossetani due dei luoghi simbolo del monumento mediceo. Nell'esprimere viva soddisfazione, l'Istituzione Le Mura sottolinea l'importanza di una rinascita che, dopo più di due anni di confinamenti e pandemie, potrà rianimare non solo i Bastioni ma potrà giocare anche un importante ruolo culturale ed economico per un rilancio complessivo di tutto il centro storico».

«Siamo elettrizzati dall’inizio di questa nuova avventura – dicono dallo staff di Bastion Contrario – e siamo certi di trovare nei nostri concittadini e nei turisti dei fantastici compagni di viaggio. Il Cassero e le mura medicee sono pezzi di patrimonio di tutti e, per dare loro il giusto lustro, abbiamo pensato ad un concept particolare, indirizzato alle eccellenze vinicole e agroalimentari della zona, ma anche a liquori originali che non si troveranno in nessun altro angolo del globo, che sapranno unire diverse generazioni di fruitori».