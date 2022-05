Civitella battuto, vittoria matematica in campionato per i 2007 del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – C’è il Follonica Gavorrano sul tetto del campionato Giovanissimi provinciali classe 2007. Dopo la vittoria dei colleghi del 2008, che alcune settimane fa hanno festeggiato la medesima vittoria, anche i colleghi guidati da Patrizio Marconi mettono la parola fine alle ostilità con due giornate di anticipo, grazie ai 7 punti di vantaggio sul Borgo Marsiliana.

I biancorossoblù conquistano la matematica vittoria del campionato grazie al successo per 3-4 in casa del Civitella, arrivato dopo una partita combattuta fino alla fine, con tutte e quattro le reti messe a segno da Zaccariello.

“Abbiamo centrato una vittoria che ci ha permesso la vittoria matematica del campionato – commenta il mister Patrizio Marconi – Sono contento per i ragazzi che sono forti e non avevo dubbi, ma la prestazione che abbiamo fatto non mi rende soddisfatto e me ne assumo le colpe, perché mi piace vincere e convincere e oggi ho sbagliato io qualcosa. Comunque complimenti a tutti: alla società che non ci ha fatto mai mancare niente, ai miei dirigenti Caramante, Vagnani e Bogi, al mio preparatore Giannoni e a tutti i ragazzi, compresi quelli dei 2008 che ci hanno dato una grossa mano”.

E i ragazzi festeggiano, con grande soddisfazione anche per la società. “Il successo del campionato non è mai stato in discussione – commenta il responsabile del settore giovanile Marco Comparini – dato che i ragazzi hanno ottenuto tutte vittorie e un solo pareggio. Quindi giocando una stagione dominata in lungo e in largo, vedendo anche la differenza reti che rispetto alle altre è notevole. La vittoria è arrivata nella partita forse più brutta dell’anno, ma una leggera flessione in prossimità del traguardo ci può stare. I ragazzi hanno centrato l’obiettivo prefissato dalla società, conquistando anche in questo caso l’accesso al campionato regionale. Facciamo quindi un plauso dalla società a tutti i giocatori e all’allenatore Patrizio Marconi, che hanno fatto davvero una bella impresa”.

Ecco tutti i protagonisti (nella foto) della fantastica cavalcata che ha portato i Giovanissimi 2007 alla vittoria del campionato. Da sinistra in alto: Alessandro Vagnani (dirigente), Deivis Lesaj, Giulio Pimpinelli, Tommaso Vestri, Pasquale Cozzolino, Patrizio Marconi (mister), Tommaso Comparini, Metin Shehu, Leonardo Vagnani, Lorenzo Giannoni (collaboratore tecnico), Francesco Di Cola, Alessio Scorretti, Angelo Zaccariello, Edoardo Grassini, Massimo Caramante (dirigente). In basso da sinistra Emilio Prisco, Tommaso Riva, Matteo Riva, Niccolò Cascioli, Matteo Haxhini, Giacomo Mancinelli, Gabriele Masi, Valentino Rotelli, Giulio Nesti, Bernardo Signori, Davide Dell’Aversano, Giulio Corsi, Pietro Amitrano, Thomas Bellocchio. Non presenti nella foto anche Filippo Poccetti e Francesco Godano.

Da segnalare, inoltre, anche l’attuale primato in classifica degli Allievi 2006, che partecipano al campionato interprovinciale. La formazione biancorossoblù consolida la prima posizione a due giornate dal termine, grazie alla vittoria arrivata in casa della Portuale Livorno per 2-3.