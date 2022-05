Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

• Da non perdere a Roselle (Grosseto) l’appuntamento Porte aperte al vivaio Rose Barni di Roselle Terme: appuntamento nel weekend

• Da non perdere a Grosseto l’appuntamento Degustazione dei vini del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana al Conad Aurelia Antica

VENERDI’

ARCIDOSSO

FINO A 29-5-2022 – Riapre il parco faunistico del Monte Amiata con la torre che fu la chiesa di David Lazzaretti

FOLLONICA

20-5-2022 – Il Piccolo Cineclub Tirreno chiude in bellezza: la regista Beatrice Baldacci presenta “La tana”

FINO A 5-6-2022 – In mostra alla Pinacoteca le foto del Trofeo città di Follonica

21-5-2022 – Disco Village e Baluba aprono i battenti: sarà un’estate ricca di ospiti di fama nazionale

GROSSETO

20-5-2022 – Gesti lievi: Toscano alta sartoria ospita la presentazione dell’ultimo libro di David La Mantia

20-5-2022 – Paola Alberti presenta il suo libro per ragazzi “I meravigliosi racconti di Adelina”

20-5-2022 – L’Orchestra sinfonica di Grosseto e Vivace in concerto al san Francesco

20-5-2022 – La Grosseto di Tolomeo Faccendi in otto tappe: visita guidata in città con Mauro Papa

20-5-2022 – Alla libreria Qb si parla di guerra Russia-Ucraina con il giornalista Flavio Fusi

21-5-2022 – “Convivere con il lupo è possibile”: se ne parla al Museo di storia naturale

22-5-2022 – Trasformismo e illusionismo su trampoli: sulle Mura arriva “Pindarico”

FINO A 22-5-2022 – “Tromperie – Inganno”: gli amori di uno scrittore protagonisti al cinema Stella

FINO A 22-5-2022 – Weekend all’insegna di arte, musica e degustazioni sulle Mura con Molino Factory

FINO A 30-6-2022 – I “24 sguardi non umani” del biologo-artista Lorenzo Possenti: la mostra al Museo di storia naturale

MANCIANO

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 22-05-2022 – Sfida medievale a Massa Marittima con il Balestro del Girifalco

MONTE ARGENTARIO

FINO A 31-5-2022 – Acquario dell’Argentario: ecco gli orari dal primo maggio

FINO A 30-6-2022 – Dal primo maggio apre Forte Stella. Ecco gli orari per visitarlo

PIOMBINO

FINO A 22-5-2022

Il mondo Disney protagonista al castello di Piombino

ROCCASTRADA

FINO A 31-5-2022 – Il Comune ospita la mostra fotografica “Il Giglio. I 10 anni che sconvolsero l’isola”

SABATO

ARCIDOSSO

FINO A 29-5-2022 – Riapre il parco faunistico del Monte Amiata con la torre che fu la chiesa di David Lazzaretti

CASTELL’AZZARA

21-5-2022 – Alla scoperta dell’agro-biodivesrità alla Villa Sforzesca di Castell’Azzara

FOLLONICA

21-5-2022 – Follonica omaggia Eugenio Allegri con “Mistero Buffo”: evento gratuito al Fonderia Leopolda

FINO A 5-6-2022 – In mostra alla Pinacoteca le foto del Trofeo città di Follonica

GROSSETO

FINO A 22-5-2022 – Porte aperte al vivaio Rose Barni di Roselle Terme: appuntamento nel weekend

21-5-2022 – Il Duomo ospita il Requiem K 626 di Mozart

21-5-2022 – A Luci nel parco musica e parole senza confini con Beppe Dati

FINO A 22-5-2022 – A “Il Quadrivio” la mostra della pittrice amiatina Francesca Simonetti

FINO A 22-5-2022 – “Tromperie – Inganno”: gli amori di uno scrittore protagonisti al cinema Stella

FINO A 30-6-2022 – I “24 sguardi non umani” del biologo-artista Lorenzo Possenti: la mostra al Museo di storia naturale

FINO A 22-5-2022 – Weekend all’insegna di arte, musica e degustazioni sulle Mura con Molino Factory

MANCIANO

21-5-2022 – Lotte contadine nel Mancianese all’inizio del ‘900: incontro al circolo Arci

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 22-05-2022 – Sfida medievale a Massa Marittima con il Balestro del Girifalco

21-5-2022 – Trekking urbano alla scoperta delle mura medievali: appuntamento con Break the distance

21-5-2022 – Paola Alberti presenta il suo libro per ragazzi “I meravigliosi racconti di Adelina”

MONTE ARGENTARIO

FINO A 31-5-2022 – Acquario dell’Argentario: ecco gli orari dal primo maggio

FINO A 30-6-2022 – Dal primo maggio apre Forte Stella. Ecco gli orari per visitarlo

ORBETELLO

21-5-2022 – “Mitologia Classica legata al Mare”: le opere degli studenti dell’Artistico abbelliranno i giardini della Rocca di Talamone

PIOMBINO

21-5-2022 – Maggio dei libri: al Caffè letterario il poeta Alessandro Brusa presenta il suo “L’amore dei lupi”

FINO A 22-5-2022 – Il mondo Disney protagonista al castello di Piombino

PITIGLIANO

FINO A 27-5-2022 – Alla scoperta di Pitigliano e dintorni: tutte le escursioni di maggio

ROCCASTRADA

20-05-2022 – Weekend all’insegna di cultura e teatro nel ricordo della strage mineraria di Ribolla

DOMENICA

ARCIDOSSO

FINO A 29-5-2022 – Riapre il parco faunistico del Monte Amiata con la torre che fu la chiesa di David Lazzaretti

FOLLONICA

FINO A 5-6-2022 – In mostra alla Pinacoteca le foto del Trofeo città di Follonica

GROSSETO

FINO A 22-5-2022 – Porte aperte al vivaio Rose Barni di Roselle Terme: appuntamento nel weekend

FINO A 22-5-2022 – “Tromperie – Inganno”: gli amori di uno scrittore protagonisti al cinema Stella

FINO A 22-5-2022 – Weekend all’insegna di arte, musica e degustazioni sulle Mura con Molino Factory

FINO A 30-6-2022 – I “24 sguardi non umani” del biologo-artista Lorenzo Possenti: la mostra al Museo di storia naturale

ISOLA DEL GIGLIO

FINO A 29-5-2022 – Walking festival al Giglio: sette trekking sull’isola tra aprile e maggio

MANCIANO

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 22-05-2022 – Sfida medievale a Massa Marittima con il Balestro del Girifalco

MONTE ARGENTARIO

FINO A 31-5-2022 – Acquario dell’Argentario: ecco gli orari dal primo maggio

FINO A 30-6-2022 – Dal primo maggio apre Forte Stella. Ecco gli orari per visitarlo

MONTEROTONDO MARITTIMO

22-5-2022 – Escursioni nel Parco delle Colline metallifere: ecco il calendario

PIOMBINO

FINO A 22-5-2022 – Il mondo Disney protagonista al castello di Piombino

ROCCASTRADA

21-05-2022 – Weekend all’insegna di cultura e teatro nel ricordo della strage mineraria di Ribolla

