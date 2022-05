Torna il concorso “Il Palio…con gli occhi di un bambino”: ecco come partecipare

MONTE ARGENTARIO – Al via la settima edizione del premio “Il Palio… con gli occhi di un bambino” organizzato dall’ente Palio Marinaro dell’Argentario con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio.

Manifestazione collaterale al 79° Palio di Ferragosto, il premio si articola in due sezioni: un concorso di tipo grafico-pittorico ed un concorso letterario.

Nel primo caso, verranno presi in esame e premiati disegni sul tema del palio. Potranno parteciparvi gli alunni delle classi IV delle scuole primarie e alla III classe delle scuole secondarie di Porto S. Stefano che dovranno presentare disegni su un foglio standard o su cartoncino bianco del tipo A3. A valutare le opere sarà una commissione-giuria composta da un insegnante della scuola primaria di Porto S. Stefano, dal Capitano dell’ente Palio o suo delegato e da un artista locale.

Nell’ambito del concorso letterario, verranno esaminate e premiate le opere di poesia e narrativa breve, sempre sul Palio, inviate dagli alunni delle classi V della scuola primaria di Porto S.Stefano. I componimenti non dovranno superare la lunghezza di 50 righe con carattere times new roman, dimensione carattere 12. I testi saranno esaminati e premiati, in base all’attinenza al tema, qualità ed originalità, da una commissione composta da un insegnante della Scuola Primaria di Porto S. Stefano nominato dal dirigente scolastico, dal Capitano dell’ente Palio o suo delegato e da un autore locale.

Per entrambe le categorie gli elaborati dovranno essere recapitati presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio entro e non oltre il 7 giugno 2022.

I vincitori saranno resi noti il 10 luglio 2022 durante l’evento “Consegna dei battelli”.

Ai primi di ciascuna categoria sarà assegnato un “buono scuola” di 150 euro spendibile presso la cartolibreria “Da Lety” in Porto S.Stefano. Alla scuola sarà assegnata la somma di 500 euro destinata all’acquisto di materiale didattico che sarà messo a disposizione di tutti gli alunni.

Il bando è pubblicato presso la bacheca delle scuole, oltre che sui siti www.comune.monteargentario.gr.it e www.palioargentario.it.