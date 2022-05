Recupero di campionato per il Big Mat Bsc, faccia a faccia con l’Academy of Nettuno

GROSSETO – Tutto pronto per il doppio match di domenica 22 maggio contro l’Academy of Nettuno per i ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto. Le partite, una la mattina alle ore 10 e una il pomeriggio alle ore 15, vedranno i biancorossi impegnati nelle ultime due gare della prima fase della stagione, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto.

“Domenica giocheremo per vincere – spiega Marco Artitzu, lanciatore del Big Mat Bsc Grosseto – come è nostra consuetudine e come facciamo tutte le volte che scendiamo in campo. Nonostante le due gare contro l’Academy of Nettuno saranno ininfluenti per la classifica, non ci risparmieremo e dimostreremo ancora una volta il nostro valore. Fisicamente e moralmente stiamo molto bene, anche perché fin qua abbiamo centrato l’obiettivo: dimostrare a tutti che nonostante la giovane età giochiamo un buon baseball. Le vittorie contro il Bbc e contro il Nettuno hanno dimostrato come si possa far bene contro chiunque. A breve comincerà la poule salvezza, un girone più alla nostra portata, con una big come il Macerata: per noi questo non fa altro che aumentare gli stimoli per raggiungere prima possibile la salvezza e poi pensare eventualmente anche alla Coppa Italia”.

I biglietti delle gare si possono acquistare direttamente domenica alla biglietteria dello stadio Simone Scarpelli, al costo di cinque euro, mentre sarà gratuito l’ingresso per gli under 14. I tifosi potranno usufruire del parcheggio accanto allo stadio o dei parcheggi limitrofi.

Già reso noto, infine, il calendario della seconda fase della stagione, la poule salvezza. Il Big Mat Bsc Grosseto sarà chiamato a sfidare nuovamente l’Academy of Nettuno e l’Hotsand Macerata, le novità saranno Torre Pedrera Falcons e il Longbridge Bologna. Quest’ultima, infine, sarà la prima formazione che i ragazzi del manager Cappuccini affronteranno domenica 29 maggio.