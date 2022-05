Memorial Seccarecci, la terza edizione ai Pulcini del Follonica Gavorrano

GROSSETO – Successo di buoni sentimenti e agonismo al Centro Sportivo della ASD Invictasauro, si è tenuto il terzo Memorial Dino Seccarecci , riservato alla categoria Pulcini 2011. La manifestazione ha visto la partecipazione di nove formazioni, provenienti da quasi tutta la Toscana, e precisamente Invictasauro, Follonica Gavorrano, Giovani Grosseto, Academy Maremma, Roselle, Academy Audace Portoferraio, Cecina, Venturina e Arezzo.

Le gare sono state molto belle e avvincenti compresa la finale, che ha visto la formazione del Follonica Gavorrano superare di misura i ragazzi dei Giovani Grosseto.

L’invictasauro , nella persona del presidente Paolo Brogelli e del responsabile tecnico della scuola calcio Elite Maurizio Bruni, ricordano che il torneo è stato dedicato a Dino Seccarecci, noto personaggio della provincia di Grosseto, già presidente dell’Invicta, con sede in via Sicilia per oltre 20 anni, sindaco del Comune di Pitigliano per due mandati ed esponente politico per molti anni sia a Grosseto che in Provincia.

L’Asd Invictasauro dà appuntamento alla prossima edizione del Memorial Dino Seccarecci, nella speranza che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso.