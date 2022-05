GROSSETO – «Questo è un desiderio che avevo sin dal 2018» così Giuseppe Biagioli, direttore della scuola edile grossetana commenta l’inaugurazione del laboratorio didattico della scuola.

«È stato un grosso impegno, da migliaia di euro, ma siamo riusciti a realizzarlo senza mutui o finanziamenti, e questa è una grande soddisfazione».

Il laboratorio consentirà alla scuola di offrire una formazione più completa ai propri studenti.

«Questo è un passo importante – fa eco Andrea Brizzi presidente provinciale della Scuola edile -. L’edilizia in questi anni è cambiata totalmente: è sempre più tecnica, nei materiali, nelle strutture. Questo laboratorio permetterà un passo avanti anche per la formazione».

E Rossano Massai, presidente provinciale Ance, aggiunge «Questo laboratorio è fonte di orgoglio per tutto il sistema Ance. Vorrei ringraziare i nostri Enti bilaterali, la Cassa edile, Cpt, le scuole. Dalla crisi alla pandemia alla guerra la situazione è difficile ormai da anni. Non si trova materia prima il prezzo è cresciuto e c’è carenza di personale. È sempre più di difficile trovare figure qualificate da impiegare, anche per questo va lodata la lungimiranza di Ance Toscana che ha istituito il primo Its che partirà a breve con i primi quattro corsi anche grazie all’impegno del presidente regionale Stefano Frangerini. L’80% dei partecipanti ai nostri corsi trova lavoro a tempo indeterminato una volta terminato il percorso di studi».