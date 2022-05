Condor Grosseto, al via i campionati italiani di cheerleader dopo due anni di stop

GROSSETO – Un finale di stagione che ha visto e vedrà i Condor 81ers impegnati in vari eventi sportivi: dal calcio sociale al trofeo di flag football “Giampaolo Galli”, dalla partecipazione alla festa finale dei corsi di orientamento e avviamento allo sport del Coni alla partecipazione ai campionati italiani Fids di cheerleading e cheerdance.

“I tanti impegni sportivi – spiega Maira Ottobri, presidente Condor 81ers – testimoniano quanto entusiasmo ci sia intorno alle attività che portiamo avanti quotidianamente con ragazzi e ragazze, al di là della disciplina, per cercare di diffondere tramite lo sport una socializzazione e un’aggregazione che è sempre più importante per i ragazzi”.

O Oltre alla festa finale del progetto comunale “Muoversi per sentirsi liberi” del calcio sociale giovanile, che si è svolta venerdì 13 maggio nell’impianto polivalente di Arcille, in collaborazione con l’asd Nuova Arcille, si è svolto una settimana dopo nell’arena Condor della Cittadella dello studente di Grosseto, il trofeo di flag football “Gianpaolo Galli” tra la squadra master uomini e quella della flag femminile. Partita subito in salita per i master uomini che si sono trovati sotto di 2 touchdown, riuscendo ad accorciare solo allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, sia per l’infortunio della veterana Ottobri sia per la superiore esperienza, i master uomini hanno chiuso sul finale di 38 a 12, vincendo anche il premio di migliore in campo, assegnato a Thomas Salvestroni.

Mercoledì 25 maggio sarà, invece, la volta della festa dei centri di orientamento e avviamento allo sport, che si terrà sul campo dell’Invictasauro, dove Condor, Invictasauro, Artistica grossetana e Samurai si ritroveranno per far provare ai propri atleti le altre discipline e i relativi giochi propedeutici. Domenica 5 giugno a Carrara, le Condor cheerleader, dopo due anni di stop per Covid, torneranno a partecipare ai campionati italiani Fids. Infine, dal 13 giugno fino a fine luglio, partiranno anche i centri estivi targati condor sia a Grosseto che ad Arcille: per informazioni chiamare il numero 379.1636735.