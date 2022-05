Aldobrandesca e Roselle si annullano a vicenda, due reti per parte in Coppa Passalacqua

GROSSETO – Un imparziale 2-2 quello tra Aldobrandesca e Roselle al termine di una sfida mai noiosa, costellata da buone azioni, singoli duelli di tecnica e fisico, grintosa al punto giusto, veloce. In panchina due allenatori a distribuire continuamente consigli, rimproveri e carezze come quel “cucciolo” volato distintamente sul sintetico.

Roselle immediatamente in avanti con due corner consecutivi (8′) ma senza esito. L’arrembaggio dei ragazzi di Terracciano viene premiato al 12′ con il millimetrico diagonale di Rossi su cui non può interviene Mazzi, 0-1. Lo slancio del Roselle non si placa e arrivano altre due occasioni propizie, che vengono sciupate nell’ultimo metro. Probabilmente è qui che il Roselle non sale sul treno del successo, anche perché l’Aldobrandesca rintraccia morale e gioco per tornare in linea di galleggiamento. La partita si accende come una fiaccola con ripetuti capovolgimenti di fronte. Al 39′ Colombini si gira in area facendo decollare il magico tiro dell’1-1. Quindi sale in cattedra Netti, fino a quel momento non molto brillante, il quale al 42′ porta avanti il Roselle con un altro gioiello di gol, praticamente la fotocopia di quello di Colombini, 2-1 e riposo.

Nella seconda frazione il tono agonistico non si attenua con un ping pong di manovre, che tiene la sfida in bilico. Al 15′ il colpo di testa di De Maria costringe Mazza alla respinta volante, entrambi sono uno spettacolo. De Maria ci riprova al 25′, questa volta la palla è rasoterra, Mazzi para. Il Roselle è più graffiante, l’Aldobrandesca più cauta. Alla mezz’ora una punizione per il Roselle viene affidata a Fusini. La sfera si insacca alla destra di Mazzi, 2-2. I ragazzi di Terracciano insistono ricercando i tre punti. Ci prova Tosti al 36′, traiettoria deviata, quindi l’ultima speranza è una conclusione debole bloccata da Mazzi (foto Aprili).

La classifica del girone B: Aldobrandesca 4, Roselle 2, Atletico Maremma 1, Massa Valpiana 0.

Le prossime sfide: Atletico Maremma-Massa Valpiana (lunedì 23 maggio); Atletico Maremma-Aldobrandesca (giovedì 2 giugno); Roselle-Massa Valpiana (venerdì 3 giugno).

ALDOBRANDESCA: Mazzi, Cellini, Gjoka, Fallani, Rranja, Kini, Shtjefni, Vartolo, Netti (28′ st Minelli), Colombini, Cirlan (46′ st Zynda). A disposizione: Tondi, Cioci, Lisi, T. Momini, Spaneshi, El Aasri. Allenatore: Luca Corbari.

ROSELLE: Sangiorgio, Signori (8′ st Carbone), Tosti, Arzilli, Baldanzi, Daveri, Ismanoski (38′ st L. Momini), Gatti (23′ st Campetiello), Rossi, Gobbi (23′ st Fusini), Bargelli (8′ st De Maria). A disposizione: Acierno, Berardini, Marrucci, Schiattarella. Allenatore: Mirko Terracciano.

ARBITRO: Sbordone (assistenti Cappelli e Paparozzi).

RETI: 12′ Rossi, 39′ Colombini, 44′ Netti, 30′ st Fusini.

NOTE: ammoniti Shtjefni, Vartolo, Gatti, David Gobbi dirigente accompagnatore del Roselle. Calci d’angolo 7-6. Recupero: 2′ + 5′.