A Gavorrano arrivano le card per aprire i cassonetti dei rifiuti e i kit porta a porta: ecco dove ritirarli

GAVORRANO – A Gavorrano tutto pronto per la consegna dei kit per il porta a porta e delle 6Card. A partire dal 24 maggio, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, saranno a disposizione di cittadini e attività del territorio per il ritiro dei sacchi e mastelli per la raccolta domiciliare e delle 6Card.

RACCOLTA DOMICILIARE (PORTA A PORTA)

Per gli utenti residenti a Filare e Bagno di Gavorrano serviti dal porta a porta, la consegna dell’intero kit (mastelli e sacchi) oppure la fornitura di sacchi per l’anno in corso si terrà presso il Centro Auser a Bagno di Gavorrano, dal 24 maggio al 18 giugno (escluso giovedì 2 giugno), il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

RACCOLTA STRADALE CON CONTENITORI AD ACCESSO CONTROLLATO

Le utenze residenti nel restante territorio comunale, dove è attivo il servizio di raccolta stradale con contenitori ad accesso controllato, che non hanno ancora la 6Card potranno ritirarla dal 24 maggio all’11 giugno (escluso giovedì 2 giugno) presso la sede VAB Centro Sociale in via Aurelia Vecchia – Bivio di Ravi, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Dal 14 giugno al 18 giugno sarà possibile ritirare la 6Card presso i locali del Centro Auser a Bagno di Gavorrano, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Per ritirare il kit e/o la 6Card è necessario presentarsi con un documento di identità e/o l’ultima bolletta TARI con codice utente. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà incaricare una persona di fiducia con delega scritta.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.