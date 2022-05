Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - I Carabinieri grossetani hanno denunciato un uomo per evasione.

"L'uomo, in regime di arresti domiciliari, aveva tuttavia deciso di andare prima a sbrigare alcune cose in banca, e poi a prendere qualcosa al bar ", spiegano i Carabinieri. Movimenti che sono stati notati e refertati dai Carabinieri che lo hanno, per queste condotte, denunciato.