Torna Orbetello book prize. Annunciata la sestina in gara: tutti i nomi

ORBETELLO – Orbetello Book Prize. Maremma Tuscany Coast. Scrittori e scrittrici già editi all’estero, con almeno una delle loro opere per valorizzare la letteratura italiana e il suo percorso internazionale. La prima edizione del Premio entra così nel vivo con Paolo Di Paolo, presidente del Premio, che annuncia la sestina in gara: Milena Agus, Un tempo gentile, Nottetempo; Roberto Camurri, Il nome della madre, NNE; Maddalena Fingerle, Lingua madre, Italo Svevo edizioni; Antonio Pascale, La foglia di fico, Einaudi; Vincenzo Latronico, Le perfezioni, Bompiani; Francesca Marciano, Animal Spirit, Mondadori.

Autori e autrici in gara costituiscono una sestina scelta con cura. Sono stati privilegiati libri la cui scrittura non è riconducibile a un unico genere letterario e autori e autrici, alcuni dei quali, oggi più conosciuti al mercato editoriale straniero che italiano.

Ma Orbetello Book Prize sin dalla sua prima edizione si pone come obiettivo anche quello di premiare le case editrici indipendenti che puntano a pubblicazioni di qualità.

“Abbiamo scelto scrittrici e scrittori molto diversi tra loro – ha dichiarato Paolo Di Paolo -, rappresentativi di percorsi molto diversificati, sia dal punto di vista editoriale che dal riconoscimento che arriva dall’estero”.

“Abbiamo voluto – conclude di Paolo – che il riflesso dell’attenzione di altri paesi sulla letteratura italiana fosse al centro di questa sestina. Si arriverà alla scelta dei tre finalisti tenendo dunque in considerazione i nuclei tematici e le scelte stilistiche delle scrittrici e degli scrittori in gara”.

Annalena Benini, Roberta Colombo, Gaia Manzini, Eugenio Murrali costituiscono la giuria che ha affiancato Paolo Di Paolo, insieme a Giorgio Razzoli, Maurizio Vichi, Martina Aldi e Silvia Gentilini, in rappresentanza del gruppo dei lettori forti di Orbetello.

Le tre opere finaliste del premio a un’opera di narrativa italiana e l’autore straniero di narrativa vincitore del premio ‘Tributo alla carriera’, saranno annunciati entro un mese dall’inizio dell’Obp – Orbetello book prize, che si terrà dal 30 giugno al 2 luglio ai Giardini Chiusi di Orbetello.

L’Obp – Orbetello book prize è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Zigzag e si avvale della collaborazione e della partecipazione della Libreria Bastogi che sarà presente durante le giornate della manifestazione.