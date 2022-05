Sanità e fondi del Pnrr: se ne parla in un incontro con il Pd

GROSSETO – «Questo periodo di guerra e di tensioni internazionali rischia di far passare in secondo piano l’appuntamento con la ripresa che l’Italia dovrà affrontare con la sfida del Pnrr». Così il circolo Pace del Partito democratico.

«Il Pd mantiene invece alta l’attenzione, e proprio questi due anni di pandemia e di difficoltà nei comparti sanitari hanno fatto si che il Partito rivolgesse proprio al mondo della sanità l’attenzione maggiore riguardo ai fondi del Pnrr, e lo fa partendo dalla base, dai circoli, coloro che sono gli organismi più vicini alla gente, alle loro proposte che derivano dalle esigenze di base di tutti i cittadini».

«Ecco perchè il circolo Pace parte con un convegno dal titolo “Programmiamo la nuova sanità“, un appuntamento importante al quale i cittadini non possono mancare per poter partecipare attivamente a “La riorganizzazione della sanità” pubblica».

Parteciperà al convegno la consigliera regionale Donatella Spadi.

L’appuntamento è al Circolo Pace, in via Emilia 83 per venerdì 20 maggio alle ore 18. «Perchè una nuova sanità può e deve essere possibile».