Nuoto salvamento, medaglie e personali migliorati per il team dei Vigili del Fuoco

GROSSETO – Spettacolo e tante medaglie da parte di un team grossetano al campionato italiano di salvamento a nuoto a Milano. Alla trasferta lombarda ha partecipato la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto con gli atleti Michele Conti, Dimitri Doganic, Leonardo Conti, Marco Agostini, Sorin Doganic, Alessio Celli, Riccardo Pii, Leonardo Barbaneri e Leonardo Pellegrini, aggiudicandosi uno dei migliori risultati di sempre.

I ragazzi sono riusciti ad esprimersi al meglio, ottenendo prestazioni importanti migliorando i tempi personali.

Grande soddisfazione per Conti che si laurea campione Italiano in tre gare: primo classificato nei 100m Trasporto Manichino con Pinne, nei 100m Torpedo e nei 200m Superlife Saver; fuori dal podio per un soffio col quarto posto nei 50m Trasporto Manichino). Molto bene anche Pii che raggiunge la finale e si piazza al decimo posto nei 100m Trasporto Manichino con Pinne.

Il buon lavoro dello staff tecnico degli allenatori Nanni Massimo Nanni e Daniele Giacomelli sta dando buoni frutti, in particolare anche con l’inizio della stagione agonistica in mare dove, nel fine settimana del 14 e 15/5 a Ostia, si è svolta la prima tappa Ocean Italian Cup assoluti dove Claudio Facchielli è arrivato secondo nella gara di bandierine.