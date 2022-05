Il podcast del 19 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 maggio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovate anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Il racconto della giornata: giovedì 19 maggio 2022

Non è ancora chiaro cosa sia successo ad un uomo di circa 30 anni, morto ieri pomeriggio al bivio tra Giuncarico e La Castellaccia, nel comune di Gavorrano. Sembra che l’uomo, uno straniero di origine magrebina, si trovasse insieme a un connazionale nella zona di Poggio Pelliccia, dove quest’ultimo lavora.

Ad un certo punto, poco dopo le 15 il 30enne ha accusato un malore e l’amico avrebbe allertato i soccorsi, ma invece di aspettare l’ambulanza, forse preso dal panico, avrebbe caricato in auto l’amico morente e sarebbe corso incontro ai mezzi del 118. Al bivio tra Giuncarico e La Castellaccia poi l’incontro con gli operatori sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, che però è deceduto sul posto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Ancora la cronaca: un incidente sul lavoro è accaduto ieri sera verso le 18 in un’azienda agricola nella zona di Marrucheti, nel comune di Campagnatico.

Un dipendente stava sganciando un rimorchio quando il trattore si è mosso e l’ha investito ferendolo gravemente. L'uomo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena in condizioni molto severe. La dinamica dell’incidente è in via di accertamento da parte degli operatori del servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi positivi oggi in Toscana sono 1.849 su oltre 14mila tamponi processati. Il tasso dei nuovi positivi è del 12,92%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi sono 136.