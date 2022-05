Furti in azienda: se ne parla in Comune con Carabinieri e Cna

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 maggio 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Furti in azienda, con un particolare focus sugli eventi occorsi negli ultimi anni ai danni degli operatori della zona industriale e artigianale di Follonica. Il tutto con un’ottica rivolta al presente ed al futuro, con consigli su come migliorare la sicurezza passiva delle strutture, buone pratiche che gli stessi operatori possono attuare. Si parlerà anche di cultura della sicurezza partecipata, che in questi contesti si rivela di assoluta importanza ed attualità.

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 maggio alle 21:00 nella Sala consiliare del Comune di Follonica, per un incontro che vedrà presenti titolari delle aziende che hanno sede in quell’area, associati alla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media Impresa (Cna) di Grosseto, rappresentata nell’occasione dal presidente Riccardo Breda e dal direttore Anna Rita Bramerini, oltre che dal presidente Saverio Banini e dal vicepresidente Marco Caverni del Comitato di zona 1 di Cna e dal funzionario Marcello Camarri.

Per il Comune di Follonica saranno presenti il sindaco Andrea Benini ed il vicesindaco Andrea Pecorini. Per L’Arma dei Carabinieri saranno presenti il comandante provinciale colonnello Giuseppe Adinolfi ed il comandante del Reparto operativo di Grosseto tenente colonnello Matteo Vincenzo Orefice, i quali faranno il punto sulla situazione corrente e risponderanno alle eventuali domande degli operatori.

L'evento è riservato ai soci Cna.