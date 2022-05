Battuto il Grosseto ai rigori, i baby della Blue Factor alle finali di campionato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Hockeisti Under 11, ma pathos come per i senior al Casa Mora, dove alla terza sfida la Blue Factor Castiglione la spunta contro il Picchianti Cp Grosseto 6-4 ai tiri di rigore, dopo che i regolamentari si erano chiusi sul 4-4 e anche i due tempi supplementari. La serie di spareggio per la qualificazione alle finali del campionato era in parità: in gara1 vittoria biancorossa in via Mercurio per 4-3, nel ritorno al Casa Mora successo castiglionese per 9-3, e nella bella l’equilibrio ha regnato fino ai tiri di rigore.

Il Grosseto di Stefano Paghi ha iniziato meglio la partita portandosi sul 2-0 con i gol dei fratelli Convertiti Mann, Alexander e Edward. Bagnoli accorciava ma ancora Pucillo e Alexander Convertiti Mann facevano volare i biancorossi sul 4-1 al riposo. Nella ripresa il Castiglione di Alberto Aloisi rimontava grazie a Bagnoli e alla doppietta di Cornacchini, il 4-4 a 35 secondi dalla fine. Non succedeva nulla nei supplementari, e ai rigori dopo il vantaggio di Alexander Convertiti Mann, i gol decisivi di Bagnoli e Cornacchini con l’errore di Tonini che mandavano alle finali del campionato il Castiglione e a quella di Coppa Italia il Grosseto.

Proprio le finali under 11 si giocheranno al palasport Casa Mora dal 26 al 29 maggio prossimo. Saranno presenti 14 squadre, con la prima partita in programma giovedì 26 alle 16,30. La cerimonia di apertura è invece fissata per venerdì 27. Nei prossimi giorni la Fisr comunicherà il calendario definitivo.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Matias Sinjari; Michele De Salvatore, Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Alberto Aloisi.

PICCHIANTI CP GROSSETO: Andrea Conti, Pietro Costanzo; Edward Convertiti Mann, Alessio Tonini, Alexander Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Alice Sorbo, Leonardo Boni, Gabriele Sorbo, Elias Bordan. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-4) 0’55” A.Convertiti Mann (G), 9’27 E.Convertiti Mann (G), 9’46 Bagnoli (C), 11’17 Pucillo (G), 14’05 A.Convertiti Mann (G); st 7’53 Bagnoli (C), 13’09 e 14’25 Cornacchini (C). Rigori: De Salvatore parato, Boni parato, Sforzi parato, Pucillo parato, Nucci parato, A.Convertiti Mann gol, Bagnoli gol, E.Convertiti Mann parato, Cornacchini gol, Tonini parato.