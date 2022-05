Undicesima edizione per il Memorial Angelucci, ecco le otto partecipanti

RIBOLLA – Undicesima edizione per il Memorial Viviano Angelucci organizzato dall’Asd Ribolla in collaborazione con l’Asd Virtus Maremma. Una kermesse dedicata alla categoria Allievi che oramai è diventata il fiore all’occhiello delle due società, un mese di calcio che si annunciano come sempre spettacolari, un parterre come sempre di grande livello tecnico con sodalizi di prestigio (nella foto il Venturina vincitore dell’edizione 2021).

Il Memorial prenderà il via giovedì 19 maggio, sono previste due partite per ogni serata la prima con inizio alle 19,00 la seconda alle 21 e la formula è sempre la stessa: le otto squadre verranno divise in due girone da quattro squadre, passeranno alle semifinali, che sono previste martedì 21 giugno le prime due classificate, sbato 25 giugno sono previste le finali

Queste le otto squadre partecipanti, suddivise in due gironi: nel girone A Usd Paganico, Virtus Maremma, Marina Calcio e AC Siena; nel girone B AC Roselle, Atletico Maremma, Nuova Grosseto e InvictaSauro

“Sarà una edizione super – afferma il Responsabile della Comunicazione della Virtus Maremam Luca Papini – Siamo arrivati all’undicesima edizione ma l’emozione è sempre la stessa. Questa è la mia prima sensazione, come ogni anno dietro le quinte c’è il lavoro di tante persone che si mettono a disposizione per la riuscita del torneo. Alle società, ai giocatori e ai dirigenti che parteciperanno al torneo va già da questo momento il mio personale grazie. Auguro a loro il miglior risultato sempre nel massimo rispetto degli avversari e della lealtà sportiva. L’amico Viviano Angelucci ha sempre creduto in questi valori e nella lealtà sportiva, prima calciatore, una delle tante bandierine cresciute sotto i colori bianco-neri della nostra frazione, finito di calcare i campi ha continuato la sua passione calcistica come allenatore, dedicandosi all’istruzione dei giovani calciatori. Era un uomo felice che metteva al centro la famiglia e lo sport raccogliendo l’affetto di una paese intero e la stima di tutti noi , la stima si conquista con i gesti quotidiani. Viviano ha raccolto questa stima perché era autentico, una persona per bene. Questa esperienza di calcio e di vita, a volte poco valorizzata, l’ha sempre messa a disposizione della società per il bene dei ragazzi che hanno calcato i campi di calcio qui a Ribolla”.

L’appuntamento è per l’esordio giovedì 19 con inizio alle 19: si fronteggeranno Paganico e Virtus Maremma, a seguire Marina Calcio contro Ac Siena.