Stop alla Cosap, la decisione della Provincia: «I cittadini risparmieranno oltre un milione all’anno»

GROSSETO – La Provincia di Grosseto dal 2022 non applicherà i canoni Cosap sui passi carrabili ad uso agricolo, commerciale, industriale, artigianale, a civile abitazione, nonché agli accessi delle strade vicinali. La Cosap regolamenta, infatti, le concessioni all’occupazione del sottosuolo e soprasuolo pubblico, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.

La scelta di non applicarla da parte della Provincia è “un ritorno a quella che è stata per oltre 20 anni una politica dei molti presidenti che si sono succeduti alla guida di Palazzo Aldobrandeschi e che la precedente Amministrazione aveva annullato applicando il canone universalmente”.

“In provincia di Grosseto, dal 2022 – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia – non si pretenderanno oneri da chi in questa terra vive e lavora e ha la sua residenza. Nessun canone verrà richiesto per gli accessi alle case e ai terreni, alle aziende che si affacciano lungo le strade provinciali. È una scelta chiara basata sulla consapevolezza che condivide l’impegno di tutti coloro che lavorano e vivono nella nostra terra. Le nostre comunità hanno bisogno di sentire le istituzioni al loro fianco e di non subire imposte, canoni, tasse vessatorie. Rinunciare al canone Cosap è una scelta strutturale di Bilancio ed è parte delle modalità che ridefiniranno il carattere questa mia, nuova Provincia. Voglio rendere l’Ente un’istituzione amica delle sue comunità. Noi stiamo con le persone e cerchiamo un’alleanza con tutti per costruire un buon futuro”.

“Nel 2021 la Provincia di Grosseto applicando la Cosap universalmente aveva in Bilancio oltre un milione di euro e questo è quanto risparmieranno famiglie e imprese ogni anno dal 2022”, conclude Limatola.