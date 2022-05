“Paglia, terra cruda, calce e legno”: due giorni workshop per parlare di bioedilizia

GAVORRANO – “Paglia, terra cruda, calce e legno“, è questo il titolo di un workshop in programma mercoledì 25 e giovedì 26 maggio che si svolgerà al Centro Congressi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, località i Bagnetti piazzale Pozzo Impero a Gavorrano.

Un evento formativo dedicato alla bioedilizia: una nuova modalità di progettazione, costruzione e gestione degli edifici volti a preservare l’ambiente e quindi costruire nel modo più ecologico e sostenibile possibile. Il corso è organizzato da Orti di Maremma nell’ambito delle azioni della Carta Europea per il Turismo (CETS), con il patrocinio del Parco delle Colline Metallifere e la collaborazione di Together let’s Help the Community.

Durante la prima giornata si parlerà come costruire con le balle di paglia – dalle ore 9.45 alle 18 – mentre giovedì – dalle 9.15 alle 17.30 – il tema del seminario sarà “Intonacare con terra cruda e calce”. In tutte e due le giornate ci sarà una parte teorica e una pratica con prove concrete di intonacatura con materiali sostenibili su un muro del museo minerario in corso di restauro.

L’evento offre la possibilità di acquisire crediti formativi per gli ordini professionali sia geometri sia architetti che vogliano partecipare al workshop. Per informazioni e iscrizione (obbligatoria), contattare Federico Comandi di Orti di Maremma, al numero 3288667350.