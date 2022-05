Il Coro Santa Barbara compie 70 anni: tanti appuntamenti per festeggiare

MASSA MARITTIMA – Quest’anno il Coro Polifonico Minatori Santa Barbara festeggia settanta anni vita.

“Correva l’anno 1952 quando don Omero Martini ebbe questa fantastica intuizione: creare un coro tra i minatori che lavoravano nelle miniere di Niccioleta e Capanne”, spiegano dal coro.

“Erano anni duri, dove il lavoro logorava gli addetti e spesso creava grandi problemi di carattere salutare. Don Omero si mise a lavoro e creò questo straordinario gruppo, allora solo maschile, che imparò, crebbe e si fece conoscere. Forse don Omero allora non avrebbe mai immaginato che oggi, dopo settanta anni, sarebbe ancora esistito”.

“Il decorrere degli anni rese solido il gruppo e divenne un ‘associazione molto stimata. Oggi molte cose sono cambiate: il coro è divenuto un coro misto, anzi, a maggioranza femminile; è iscritto al Registro nazionale del Terzo settore; è cresciuto qualitativamente grazie all’impegno dei cantori e del maestro Maurizio Morgantini,,sempre presente e pronto alle sfide..

“Negli ultimi anni purtroppo un po’ tutto il mondo delle associazioni ha avuto vita dura ed in particolare negli ultimi due, a causa della pandemia, ogni attività di gruppo o si è fermata o ha combattuto per sopravvivere. Il coro è andato avanti, ha fatto alcuni eventi, ha lavorato sui cantori ed ora è pronto al rilancio”.

Per onorare il settantesimo anno è stato fissato un calendario di alcuni eventi che inizieranno con un concerto in Cattedrale San Cerbone la sera del 4 giugno. Proseguirà con un concerto con la grande orchestra il 21 luglio presso l’area delle Clarisse, 22 luglio a Piombino, un concerto al Complesso di Massa Vecchia il 9 agosto, un concerto per Santa Barbara il 4 dicembre, per poi finire con il Concerto di Natale.

“Il programma è ambizioso ma possibile grazie al sostegno che arriverà dall’Amministrazione comunale, la Curia vescovile, la struttura turistica Massa Vecchia e l’Azienda agraria Massa Vecchia – conclude il coro -. Il gruppo dei Cantori affronterà questi impegni con grande determinazione e con quello spirito di squadra che li contraddistingue. Il Coro da sempre è nel cuore dei massetani e tale deve rimanere per cui è lieto di invitare tutti i cittadini a seguirlo nel programma di concerti”.