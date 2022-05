I giovani della Tutto Possibile in evidenza ai regionali di nuoto paralimpico

GROSSETO – Importanti vittorie per i giovani nuotatori della Tutto Possibile ASD di Grosseto a Livorno alle gare del Campionato regionale FINP.

Gli atleti maremmani allenati da Nadia Tuttini hanno anche staccato un biglietto per il Campionato Italiano di nuoto paralimpico a Napoli nel prossimo mese di Luglio.

Andrea Nappa ha ottenuto il primo posto nei 400 Stile Libero e un altro oro nei 50 Rana, piazzandosi secondo nei 100 Stile libero.

Bene anche Gabriele Lattanzi, senza avversari nei 100 Rana secondo nei 50 Stile Libero, mentre Michela Bartoli ha ottenuto due argenti rispettivamente nei 50 Stile Libero e nei 50 Dorso.

Risultati di prestigio che vedono la Tutto Possibile ASD sempre molto attiva nel nuoto paralimpico ma non solo, perchè l’associazione effettua corsi di nuoto anche per non agonisti aprendo la possibilità di nuotare a tutte le persone con disabilità varie.