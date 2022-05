Donazione organi e tessuti, il volantino-appello delle studentesse: «Riaccendi una vita»

ARCIDOSSO – La classe V dell’Istituto tecnico tecnologico chimica materiali e biotecnologie (articolazione Biotecnologie sanitarie) di Arcidosso ha aderito al progetto “La cultura del dono: per un futuro da cittadini sempre più consapevoli” proposto e finanziato dalla Regione Toscana tramite l’Organizzazione Toscana trapianti, in accordo con Uosd Coordinamento locale donazione e trapianti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e Uoc Promozione alla Salute/Ous Educazione alla Salute Azienda Usl Toscana Sud Est.

Le studentesse, Cristel Antonucci, Martina Arca, Elena Bondani, Alice Martini e Marianna Pieraccini hanno realizzato un volantino divulgativo per informare e sensibilizzare sul tema della donazione degli organi e tessuti.

Durante il progetto sono stati svolti incontri di formazione per i docenti e per gli studenti con la dottoressa Lara Entani Santini e l’infermiera Giovanna De Maria. Le studentesse hanno avuto l’occasione di relazionarsi con una persona che ha subito un doppio trapianto e che ha esposto la sua storia.

Durante la videoconferenza, le alunne hanno partecipato in modo costruttivo e propositivo, dimostrando molto interesse per l’argomento.

Il lavoro prodotto è stato supportato dalle docenti Monica Rosi, Antonella Raffaelli e Samanta Volpini e realizzato in modo autonomo nei contenuti e nella grafica dalla classe.

Il progetto si è potuto realizzare anche grazie alla sinergia fra la Silvia Toschi, referente dei progetti di Educazione alla salute proposti dalla Usl Toscana Sud Est e il dirigente scolastico Cristiano Palla che ha consentito così di valorizzare le potenzialità delle studentesse acquisite durante il loro percorso di studi.