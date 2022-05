Da Max Gazzè ad Andrea Pucci: il Teatro delle Rocce ancora protagonista. TUTTO IL PROGRAMMA

GAVORRANO – Anche quest’anno il Teatro delle Rocce di Gavorrano regalerà al pubblico emozioni, arte e divertimento con cinque grandi appuntamenti tra musica e teatro ideati ed organizzati con la Leg Live Emotion Group, agenzia di organizzazione eventi tra le più rinomate in Italia.

A partire dal 7 agosto la splendida location di Gavorrano ospiterà alcuni tra gli artisti più amati dal grande pubblico. Sarà lo spettacolo Omaggio a Morricone ad inaugurare la rassegna, un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento: il M° Ennio Morricone, al pianoforte, l’ideatore, creatore e Direttore delle Muse: il Maestro Andrea Albertini e con la partecipazione straordinaria della “Voce di Morricone nel Mondo” Susanna Rigacci, seguiranno l’8 agosto il concerto di Ermal Meta, il 13 agosto il nuovo One-man show di Andrea Pucci, il 14 agosto l’imperdibile commedia “Riunione di Famiglia” con Katia Ricciarelli e Pino Quartullo che saranno sul palco con Claudio Insegno e Nadia Rinaldi e per finire il 16 agosto il concerto dell’amatissimo Max Gazze‘.

“Siamo giunti alla 20° edizione del Festival del Teatro delle Rocce – spiega il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – un palcoscenico di indubbia suggestione fiore all’occhiello dell’intero territorio che è riuscito a resistere e continuare a diffondere emozioni anche negli anni più duri della pandemia, unico palco nell’estate 2020. L’edizione 2022, grazie alla professionalità della Leg, ci offre nuove emozioni, serate di indubbio valore e come sindaco di Gavorrano non posso essere che orgoglioso del nostro cartellone, invitando residenti e turisti ad assistere agli eventi in programma nella meravigliosa location del Teatro delle Rocce che da 20 anni riesce ad emozionarci ogni estate. Un ringraziamento agli sponsor privati ed alla Presidenza della Regione Toscana che sostengono ogni edizione”.

Elisabetta De Luca, Tania Ferri e Sandro Giacomelli, soci fondatori della leg Live Emotion Group aggiungono: “Il Teatro delle Rocce di Gavorrano è una location tra le più suggestive in cui realizzare eventi. Siamo contenti di collaborare anche quest’anno con il Comune. Con il sindaco Biondi si è instaurato un rapporto di stima e le proposte artistiche sono state da noi selezionate soprattutto per dare un valore aggiunto al già importante impegno dell’amministrazione comunale verso l’arricchimento culturale del luogo e l’offerta turistica. Siamo certi che anche questa edizione sarà di grande successo e che il Teatro delle Rocce si posizionerà ancora di più tra le location più prestigiose per i live a livello nazionale”.

Queste le associazioni che collaborano: Avis, Vab, Croce rossa, Auser.

Ci saranno 2 bus/navette gratuiti, dalla biglietteria al Parco, per lo spostamento delle persone con problemi di deambulazione.

Circuito Prevendite : ticketone, già aperte le prevendite per gli spettacoli dell’ 8 e 13 agosto.

Le prevendite per gli spettacoli del 7, 14 e 21 agosto apriranno oggi, mercoledì 18 maggio, alle 16.00

Tutte le informazioni su www.legsrl.net, – 3924308616 – ufficio turistico Gavorrano 0566/844247 – ufficio cultura Comune Gavorrano 0566/843214

Radio Mediapartner: Radio Stop

teatrodellerocce@comune.gavorrano.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

www.teatrodellerocce.it

Il calendario

7 AGOSTO OMAGGIO A MORRICONE (Guest Susanna Rigacci)

8 AGOSTO ERMAL META

13 AGOSTO ANDREA PUCCI

14 AGOSTO RIUNIONE DI FAMIGLIA con Ricciarelli/Quartullo/Insegno/Rinaldi

16 AGOSTO MAX GAZZE’