Follonica inaugura la panchine arcobaleno e lancia il suo messaggio contro l’omofobia

GROSSETO – In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che viene celebrata oggi 17 maggio in tutto il mondo, a Follonica, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale a al progetto della commissione per le Politiche di Genere in collaborazione con le scuole elementari di Follonica, sono state inaugurate due nuove panchine arcobaleno di fronte al Municipio di Largo Cavallotti.

Ad inaugurare le panchine insieme al il sindaco Andrea Benini e l’assessore Francesco Ciompi c’erano anche gli studenti delle elementari. Noi abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.