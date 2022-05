Campionati Europei, altre diciannove medaglie per i marciatori azzurri nell’ultima giornata

GROSSETO – Sono le gare più lunghe di marcia al parco Pertini, sulle distanze di 30 km per gli uomini e 20 per le donne, ad animare il pomeriggio dell’ultima giornata dei campionati Europei Master non stadia. Il bottino complessivo degli azzurri è di 19 medaglie con dieci ori, sette argenti e due bronzi. Tra gli italiani già vincitori della 10 km nella giornata inaugurale, torna a imporsi il calabrese Edoardo Alfieri (M65, Cs Giovanile Catanzaro Lido) come Rosetta La Delfa (W40, Unione Giovane Biella), in fuga davanti a tutti già dalla partenza, e Valeria Pedetti (W45, Atl. Libertas Orvieto); ad un passo dalla gloria la tedesca Ursula Klink che con 2h30:44 sfiora il record mondiale W75 mancandolo di appena quattordici secondi.

Campionati Europei, ultimo giorno di marcia

Alla cerimonia di chiusura sono intervenuti tra gli altri la presidente European Masters Athletics, Valentina Fedjuschina, e i vicepresidenti italiani Francesco De Feo e Giovanni Tracanelli, insieme al consigliere federale Gianfranco Lucchi, mentre per il comitato organizzatore locale il presidente Ernesto Croci, il vicepresidente Francesco Scafuro e il coordinatore Gerardo Vaiani Lisi. Il testimone della rassegna non stadia andrà quindi al Portogallo: sarà l’isola di Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira, a ospitarla tra due anni nel maggio del 2024.

MEDAGLIERE ITALIANO – TERZA GIORNATA

ORO

30 km marcia M45: Marco Giachetti (Track & Field Master Grosseto) 2h52:34

30 km marcia squadra M45: Marco Giachetti (Track & Field Master Grosseto), Samuele Calò (La Fratellanza 1874 Modena), Marco Mura (Studium et Stadium Sassari)

30 km marcia squadra M55: Fabio Aina (Amatori Masters Novara), Giancarlo Giuliano, Renzo Mengoni (Gp Avis Castelraimondo)

30 km marcia M65: Edoardo Alfieri (Cs Giovanile Catanzaro Lido) 3h15:04

20 km marcia W40: Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella) 1h51:53

20 km marcia squadra W40: Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella), Melania Aurizzi (Liberatletica Roma), Alessandra Canuti (Track & Field Master Grosseto)

20 km marcia W45: Valeria Pedetti (Atl. Libertas Orvieto) 1h54:27

20 km marcia squadra W50: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli), Anna Savarese (Arca Atl. Aversa Agro Aversano), Francesca Frulla (Nuova Pod. Loreto)

20 km marcia W55: Patrizia Furegon (Liberatletica Roma) 2h15:34

20 km marcia squadra W55: Patrizia Furegon (Liberatletica Roma), Maria Antonia Pais (Studium et Stadium Sassari), Anna Maria Famea (Podistica Pattese)

ARGENTO

30 km marcia M40: Vincenzo Pontrandolfo (Amatori Atl. Acquaviva) 2h56:44

30 km marcia M45: Samuele Calò (La Fratellanza 1874 Modena) 2h58:11

30 km marcia M60: Gabriele Caldarelli (Atl. Firenze Marathon) 3h09:33

30 km marcia squadra M60: Gabriele Caldarelli (Atl. Firenze Marathon), Nicola Ferrante (Italia Marathon Club), Luigi Spaggiari (Atl. Grosseto Banca Tema)

20 km marcia W40: Alessandra Canuti (Track & Field Master Grosseto) 2h15:02

20 km marcia W50: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli) 1h59:45

20 km marcia W55: Maria Antonia Pais (Studium et Stadium Sassari) 2h20:55

BRONZO

30 km marcia M50: Giuseppe Saponaro (Atl. Brugnera Friulintagli) 2h51:05

20 km marcia W50: Anna Savarese (Arca Atl. Aversa Agro Aversano) 2h04:35