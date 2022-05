Battuta d’arresto per gli Under 17 della Pallacanestro Grosseto, successo per gli Esordienti

GROSSETO – Due vittorie e due sconfitte per le rose giovanili della Pallacanestro Grosseto team 90 in questo fine settimana. Le vittorie consecutive della rosa Under 17 Gold si fermano a 21 in altrettante partite disputate quest’anno con la battuta d’arresto per 68-61 contro il Prato. Sul parquet dei lanieri i ragazzi di coach Ceccarelli giocano un primo quarto entusiasmante chiudendo sul parziale di 22-6 a proprio favore. Poi commettono l’imperdonabile errore di pensare di avere già in tasca la vittoria e subiscono un parziale di 15-6 nel secondo quarto. Da li la partita si gioca punto a punto fino al 57 pari al termine dei tempi regolamentari. All’overtime i padroni di casa hanno la meglio con ottime percentuali dell’arco.

Finisce con una vittoria a Pistoia la settimana di fuoco dell’Under 16 che espugna 72-69 il parquet del Pistoia. Alla terza trasferta in 7 giorni i grossetani si aggiudicano una partita decisiva che garantisce l’accesso alle Final 8 di Figline Valdarno.

Pistoia forte da subito mette in difficoltà i nostri ragazzi che reagiscono con un ottimo secondo quarto. La seconda parte della partita vede le due formazioni giocare un buon basket ma il risultato finale premia meritatamente i grossetani che la prossima settimana saranno ospiti di Pielle per cercare di bissare il successo dell’andata e per poi affrontare Cecina tra le mura amiche nell’ultima partita di questa infinita seconda fase.

Gli Under 14 Elite si devono arrendere 88-47 ad una super Virtus Siena nello spareggio per l’accesso alle final eight. La squadra grossetana non scende in campo da tre settimane e fa fatica ad entrare in ritmo partita. I ragazzi giocano un primo tempo bloccati dalla devastante intensità del quintetto avversario, tanto da sbagliare anche le giocate più semplici e subire un parziale di 47 a 11 all’intervallo lungo. Negli spogliatoi Coach Busonero striglia i suoi ragazzi che rientrano in campo con la convinzione di poter ancora onorare la partita; così nella ripresa riescono a produrre un gioco più sciolto e l’attacco si fa più incisivo, anche aiutato dalle ampie rotazioni degli avversari che, comunque, continuano a difendere intensamente.

Queste le parole di coach Busonero al termine del match: “Il risultato finale ci sta, ma non sono contento di come i ragazzi hanno approcciato la partita nel primo tempo. Nella seconda parte del match siamo riusciti a dare più ritmo all’attacco e sicuramente abbiamo prodotto un buon gioco, anche se la partita ormai era compromessa. Ad ogni modo aver fatto la seconda fase per noi è un vanto ed anche oggi era doveroso venire a Siena per crederci fino in fondo”.

Vittoria casalinga per 34-33 per i più piccoli della Pallacanestro Grosseto che nel campionato Esordienti si aggiudicano di misura una partita combattuta con i pari età di Donoratico dimostrando carattere e vitalità.