Solo una vittoria alle finali di campionato, la Blue Factor rimane in serie cadetta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una sola vittoria per la squadra di serie B nelle finali di campionato che si sono giocate al Capannino di Follonica. Nella partita d’esordio la Blue Factor ha battuto il Forte dei Marmi 5-3, poi due sconfitte nel derby contro il Follonica per 5-2, e contro i Pumas Viareggio per 3-1. I giovani castiglionesi si sono però ben comportati, giocando un buon hockey. Sale quindi in A2 il team follonichese, in un girone molto combattuto.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-ORLANDO FOCACCERIA FORTE DEI MARMI 5-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi, Alessandro Donnini; Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ORLANDO FOCACCERIA FORTE DEI MARMI: Giovanni Mattia Taiti, Luca Bazzichi; Gabriel Ambrosio, Tommaso Giovannetti, Mattia Bicicchi, Oscar Barbani, Andrea Deinite, Riccardo Bellè, Piercarlo Cacciaguerra, Diego Chereches. All. Andrea Biagi.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (0-2) 6’11 Ambrosio (FM), 9’05 Bicicchi (FM); st 1’37 Guarguaglini (C), 7’28 pp Montauti (C), 9’50 e 10’17 Brunelli (C), 20’36 Bicicchi (FM), 24’13 Guarguaglini (C).

FOLLONICA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 5-2

FOLLONICA: Marco Mugnaini, Ernesto Maggi; Mattia Giabbani, Franco Polverini, Matteo Faelli, Alessandro Agresti, Jacopo Mariotti, Adriano Maggi, Mattia Polverini. All. Claudio Mugnaini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi, Alessandro Donnini; Filippo Montauti, Brando Santoni, Filippo Onori, Luca Mantovani, Matteo Mantovani, Emanuele Perfetti, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini. All. Alberto Aloisi.

ARBITRI: Mauro Giangregorio e Alfonso Rago di Giovinazzo.

RETI: pt (4-2) 3’25 Mariotti (F), 4’55 pp M.Polverini (F), 12’34 rig. Montauti (C), 12’51 F.Polverini (F), 21’15 Guarguaglini (C), 23’33 M.Polverini (F); st 21’43 Mariotti (F).

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-PUMAS VIAREGGIO 1-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi, Alessandro Donnini; Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

PUMAS VIAREGGIO: Gabriel Del Torrione, Fabio Pasquali; Matteo Corsi, Jacopo Baldocchi, Niccolò Bottarelli, Filippo Cardelli, Alessio Lavagetti, Francesco Rugani, Elia Cardella. All. Cristiano Bottarelli.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-2) 4’13 Montauti (C), 17’06 Cardella (PV), 23’15 Bottarelli (PV); st 4’07 Corsi (PV).

Le finali di serie B

Girone nord

Montecchio Precalcino A-Roller Bassano 3-3

Seregno-Symbol Modena 7-3

Roller Bassano-Symbol Modena 7-5

Seregno- Montecchio Precalcino A 2-2

Symbol Modena- Montecchio Precalcino A 2-6

Seregno-Roller Bassano 5-10

Classifica: Roller Bassano 7, Montecchio P. A 5, Seregno 4, Symbol Modena 0.

Girone sud

Bleu Factor Castiglione-Orlando Forte M. 5-3

Follonica-Pumas Viareggio 4-4

Follonica-Blue Factor Castiglione 5-2

Pumas Viareggio. O.F. Forte dei Marmi 2-9

Orlando F. Forte dei Marmi-Follonica 2-2

Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio 1-3

Classifica: Follonica 5, O.F. Forte dei Marmi e Pumas Viareggio 4, Castiglione 3.