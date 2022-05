Scontro tra ciclisti nella rotatoria: due feriti

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Scontro tra due ciclisti nella rotatoria in zona industriale tra via dell’Industria e via Agricoltura.

L’incidente è accaduto intorno alle 18 di stasera quando i due, per cause in fase di accertamenti, si sono scontrati ed entrambi sono finiti sull’asfalto riportando alcune lesioni.

Secondo la prima ricostruzione uno dei due avrebbe battuto la testa, ma entrambi risulterebbero coscienti.

Sul posto gli operatori della medici dell’emergenza attivati con il 112.