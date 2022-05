Scomparso da casa da cinque anni lo trovano i carabinieri. Tenta di contattare il padre ma è morto

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



SCARLINO – Erano cinque anni che non dava più notizie di sé a casa. I familiari l'avevano cercato a lungo, senza risultati.

A ritrovarlo sono stati i Carabinieri di Scarlino. I militari hanno fermato l'auto durante un controllo. Hanno identificato il guidatore, che si trovava da solo in auto, scoprendo una segnalazione di scomparsa del 2017.

A denunciare la scomparsa dell'uomo il padre, da cui lo scomparso, maggiorenne, si era allontanato volontariamente.

Vista la situazione e il tempo trascorso i carabinieri hanno cercato di convincere l'uomo, oltre a regolarizzare la situazione, a mettersi in contatto col padre.

Per favorire questo eventuale riavvicinamento, i Carabinieri si sono dati da fare per rintracciare il padre, di cui l’uomo non aveva più riferimenti.

Purtroppo, il lavoro dei militari non ha portato al risultato sperato: l’anziano, ospite fino all’anno scorso di una residenza sanitaria, era nel frattempo morto.