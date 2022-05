Premio letterario Cipressino d’oro: tra pochi giorni conosceremo i vincitori

FOLLONICA – La nona edizione del premio letterario “Cipressino d’oro” del Kiwanis club di Follonica è arrivata alla conclusione: sabato 21 maggio alle 17 alla Sala Tirreno, in via Bicocchi a Follonica, si terrà la cerimonia di premiazione.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Follonica e da WikiPoesia, è curata dal kiwaniano Loriano Lotti con la collaborazione dell’artista Gian Paolo Bonesini, autore dei premi, e “Progetto centro studi”. E come per ogni edizione non mancano le novità: è stato ideato un nuovo riconoscimento, il “Premio all’eccellenza”, che sarà assegnato all’attore Pietro Genuardi, volto noto della televisione, già da tempo protagonista del famoso reality di Rai1, “Il Paradiso delle signore”. Inoltre nel 2022 la rassegna ha aperto le porte anche alla narrativa, oltre alla poesia, non dimenticando gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che ogni anno partecipano con entusiasmo.

La giuria di qualità, composta dalla giornalista e critica letteraria Daniela Cecchini, da anni madrina d’onore dell’evento, dallo scrittore Patrice Avella e dallo scrittore e editore Gordiano Lupi, in questi mesi ha valutato un gran numero di opere provenienti da diverse parti del mondo: i partecipanti sono aumentati rispetto agli anni precedenti, segnando un successo che onora l’impegno del responsabile del concorso, Lotti, così come tutta l’organizzazione.

Come per ogni edizione, verrà pubblicata un’antologia delle poesie e dei racconti presentati in concorso a cura della casa editrice “Il Foglio letterario” di Piombino: l’intero ricavato della vendita del libro sarà utilizzata per i services del Kiwanis a sostegno dei bambini e degli adolescenti bisognosi. Non resta che attendere sabato 21 maggio per conoscere i vincitori dell’edizione 2022: l’ingresso all’evento è libero.