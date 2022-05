TENERIFE – Viveva da tempo a Tenerife, ma il suo cuore era rimasto in Maremma, dove sarebbe dovuto tornare tra poco più di un mese, come faceva ogni anno, per lavorare in Italia, mentre l’inverno lo passava in Spagna.

Purtroppo il suo tempo è finito prima. Andrea Marri, 38 anni, grossetano, un passato da giocatore di pallavolo, è morto alle Canarie, in Spagna, per un male fulminante.