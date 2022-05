Lavori sulla rete idrica: possibile stop all’acqua. Ecco dove e quando

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Lavori di manutenzione da parte dell'Acquedotto del Fiora in Maremma. Ecco dove e quando:

Grosseto: manutenzione in via Collodi. I lavori di AdF sono in programma giovedì 19 maggio dalle 8 alle 19 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze situate in via Giusti, via Giovanni Pascoli, via Tommaso Camporella, via Aleardo Aleardi, via Giovanni Pascoli, via Giovanni Berchet, via Duprè, via Cesare Cantù, via Carlo Collodi, via Leopardi e vie limitrofe. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell'acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 19.

Santa Fiora: giovedì 19 maggio due manutenzioni sulla rete idrica. Il primo intervento di AdF è in programma dalle 14 alle 15 in via Giovanni XXIII e potrebbe comportare la sospensione del flusso idrico in tale via. Gli altri lavori saranno dalle 15 alle 16 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Ripa, via Peschiera, via Olmi, via Roccaccia, via Circonvallazione e via Niccioleta.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.