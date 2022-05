L’ANALISI – Coronavirus: curva in netta discesa. In un mese casi dimezzati. IL GRAFICO

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Sono stati 847 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto la scorsa settimana (dal 9 al 15 maggio), 920 in meno rispetto a un mese fa (settimana dall’11 al 17 aprile) quando erano 1.767 (- 52%).

Come si vede dal grafico che abbiamo elaborato (vedi in fondo all'articolo), i nuovi positivi stanno scendendo gradualmente già da fine marzo, un andamento pandemico senz’altro positivi considerando anche che dall’1 maggio non è più obbligatorio l’uso della mascherina e quindi c’era il rischio di un aumento della diffusione del virus.

Inoltre, seppure il virus continui a circolare, anche la terapia intensiva dell’ospedale Misericordia da quasi tre settimane è vuota mentre i ricoveri nel reparto Covid ordinario restano stabili intorno ai 12-14 pazienti.

In provincia di Grosseto gli attualmente positivi sono 2.009. Ricordiamo che un mese fa, il 16 aprile, erano 2.762, si tratta quindi del 27 per cento in meno.