“Insieme per Campagnatico”: ecco la squadra di Luca Grisanti

CAMPAGNATICO - "Una lista che coniuga esperienza e novità, ma anche un'equa rappresentanza dei territori". Così Luca Grisanti, sindaco uscente e candidato al bis con la lista "Insieme per Campagnatico" presenta il programma e i candidati alle prossime elezioni. "Partiamo da quanto realizzato in questi primi cinque anni -afferma - per completare nel secondo mandato quanto messo in campo a livello di progettualità.

Le nostre frazioni e i nostri borghi saranno al centro delle nostre attenzioni, partendo dalla tutela dell'ambiente che si traduce nella guardia ancora alta da tenere rispetto all'ipotesi di stoccare i gessi rossi nel nostro territorio oppure di realizzare qui il deposito nazionale delle scorie radioattive". A livello di opere pubbliche c'è volontà di migliorare ulteriormente quelle presenti sul territorio.

"Molto abbiamo fatto -afferma Grisanti- ma altro c'è da fare. Tra questi l'ambulatorio da realizzare nell'edificio in ristrutturazione adiacente al Municipio, la sistemazione del depuratore di Marrucheti, la valorizzazione dei Murali di Montorsaio e i proventi di un bando da un milione di euro per le strade comunali. Sotto questo aspetto i lavori sulle infrastrutture informatiche ci permetteranno di offrire nuovi servizi digitali alla popolazione. Interverremo sull'impiantistica sportiva di Campagnatico e di Arcille. Sempre ad Arcille potenzieremo il polo scolastico. Importanti saranno anche gli interventi da realizzare attraverso il Pnrr". Insieme per Campagnatico punta allo sviluppo turistico anche grazie ai prodotti tipici.

"Prodotti tipici, aziende locali, ristoranti messi a sistema con piste ciclabili, ippovie e strade da percorrere a piedi -sostiene Grisanti- sono un modo per esaltare il nostro territorio e le sue potenzialità". Sulla squadra saranno molte le conferme. "A partire da chi è stato protagonista in giunta - sostiene il sindaco ricandidato- ma anche alcuni consiglieri, con una presenza importante di quote rosa. La squadra ha funzionato bene ed a lavorato con affiatamento e tanta voglia di fare. Siamo contenti del gruppo che si è creato e della lista di candidati che abbiamo messo in campo. Sono sicuro che saprà garantite a Campagnatico altri cinque anni di buona amministrazione".

“Insieme per Campagnatico”: ecco la squadra di Luca Grisanti

Questi i candidati che accompagneranno Luca Grisanti: Francesca Fallani, 42 anni, dipendente settore privato; Cristina Catocci, 45 anni, commessa; Vanessa Savini, 47 anni, infermiera presso Asl Toscana sud-est; Mario Di Traglia, 53 anni, legale interno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; Roberta Argiolas, 35 anni, imprenditrice agricola e volontaria della Misericordia di Campagnatico; Rosa Parrotta, 44 anni, insegnante; Manuel Ciarpi, 47 anni, responsabile d’azienda; Claudio Gabbolini, 63 anni, pensionato; Marco Cinelli, 43 anni, impiegato management di filiale di nota catena della G.D.O; Andrea Quadalti, 50 anni, dipendente Latte Maremma.