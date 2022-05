Il podcast del 16 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovate anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Il racconto della giornata: lunedì 16 maggio 2022

Apriamo con la cronaca. Un rocambolesco incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri a Follonica. Erano circa le 16 quando due auto si sono scontrate in via Litoranea, all’angolo con via Isola di Cerboli. Nell’impatto una delle due macchine si è ribaltata sulla strada. Il bilancio è di cinque feriti tra cui anche due minorenni, uno di 15 e uno di 4 anni. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

Adesso parliamo di un altro incidente, ma in ambito politico. Dopo il caso Orbetello che nel 2021 ha portato all’esclusione della lista di Mario Chiavetta, il centrosinistra, a pochi mesi di distanza, cade un’altra volta nel percorso di presentazione delle liste alle amministrative. È accaduto a Campagnatico dove il centrosinistra a guida Pd in extremis aveva provato a candidare Giancarlo Bastianini, già sindaco di Montieri e vicepresidente della Provincia. Ma proprio in riferimento a quell’esperienza amministrativa provinciale Bastianini è stato escluso dalla competizione elettorale per una vicenda giu-diziaria legata al passato. Bastianini ha fatto sapere che farà ricorso, ma al momento alla corsa verso il municipio restano i due candidati espressione del centrodestra. Luca Grisanti sindaco uscente, espressione della Lega, ed Elismo Pesucci ex sindaco di centrodestra con un passato importante in Forza Italia.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 573 su oltre 4.466 tamponi processati. Il tasso dei nuovi positivi è del 12,83%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi sono 46.

In chiusura vi segnaliamo che sulle nostre pagine oggi trovate la rubrica “At-Work” con tutte le offerte di lavoro in Maremma.