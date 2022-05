I consiglieri si dimettono in massa. A Castell’Azzara arriverà il commissario

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.

CASTELL'AZZARA - Terremoto a Castell'Azzara dove sei degli undici componenti del consiglio comunale questa mattina si sono dimessi facendo cascare sindaco (Maurizio Coppi) e giunta e aprendo le porte ad un commissariamento del Comune.

«Dopo la presentazione della mozione di sfiducia, firmata dai tre Consiglieri di “Insieme per il bene Comune” e dai tre Consiglieri di “Insieme senza barriere” ci aspettavamo che il sindaco, con un atto di coraggio e responsabilità, rassegnasse le dimissioni» affermano i consiglieri Massimo Guidotti, Edoardo Furzi, Elisa Dani, Lorenzo Messana, Renzo Marsili e Simonetta Rustici.

«Constatando che contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco e dalla sua Giunta, non sono stati messi in atto i presupposti necessari per un dialogo e un confronto, stante il perdurare della crisi politico-amministrativa della maggioranza, oggi 16 maggio 2022 alle 10,15, i sei consiglieri dei due gruppi consiliari hanno rassegnato, contestualmente e personalmente, le loro dimissioni irrevocabili dalla carica di consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti degli articoli di legge».

«La presenza del segretario comunale Riccardo Masoni, ha reso quest’ultimo drammatico atto, per tutti una novità, agevole e facilmente intelligibile. I sei consiglieri dimissionari, augurando al futuro commissario buon lavoro, si rendono ben disposti per un confronto e una collaborazione eventualmente richiesta» prosegue la nota.

«I due gruppi informano inoltre i cittadini che riprenderanno da oggi a comunicare in forma disgiunta, ciascuno evidenziando le motivazioni che hanno portato a tale decisione».

Nei prossimi giorni nel comune amiatino arriverà un commissario prefettizio. Una situazione simile a quanto avvenuto, negli anni scorsi, nel comune di Gavorrano.