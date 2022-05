Grosseto calcio, Capaldi sollevato dall’incarico di direttore generale

GROSSETO – L’Us Grosseto 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale Emilio Capaldi e di aver affidato la gestione della società, e la risoluzione di ogni problema, all’avvocato Pierluigi Petritola.

“Oltre a fare l’in bocca al lupo all’avvocato Petritola – ha spiegato Nicola Di Matteo, presidente dell’Us Grosseto 1912 – ci tengo a smentire in maniera assoluta le voci circolate in città su una possibile vendita dell’Us Grosseto. A breve organizzeremo una conferenza stampa per presentare tutti i progetti e i programmi futuri: forza Grosseto!”.