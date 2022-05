“Gli Studi Legali dell’anno 2022”: Antichi inserito nella lista del Sole 24 Ore

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Lo studio legale Antichi è stato inserito nella lista de “Gli Studi Legali dell’anno 2022” stilata da Statista (società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati), in collaborazione con Il Sole 24 ORE e Guida al Diritto.

La lista vuole far emergere le eccellenze del panorama legale del nostro Paese, sia a livello regionale sia per aree di attività.

I risultati di questa ricerca sono il frutto delle segnalazioni di avvocati, giuristi d’impresa e delle opinioni dei clienti e lo studio legale Antichi si è contraddistinto nell’area regionale del Centro Italia come uno degli studi legali più performanti.

Il ranking degli studi legali è pubblicato oggi, 16 maggio, sul quotidiano Il Sole 24 Ore con approfondimenti di settore e contenuti editoriali, sia nell’edizione cartacea sia online su ilsole24ore.com.

“Questo riconoscimento - afferma Alessandro Antichi - giunge dopo molti anni di alacre e incessante lavoro volto costantemente a garantire un sempre più aggiornato standard qualitativo della prestazione. La cura del servizio e la soddisfazione del cliente sono gli obiettivi perseguiti dallo studio e questo riconoscimento ci consola e onora del fatto di esserci riusciti”.

“Sono sinceramente rimasto colpito qualche settimana fa quando é arrivata la notizia da parte del Sole24Ore - aggiunge Giovanni Niccolò Antichi: non mi sarei mai aspettato che i nostri clienti, amici e collaboratori spendessero del tempo per segnalare la bontà del nostro lavoro e l’impegno che ogni giorno dedichiamo alla sua organizzazione. Evidentemente la devota dedizione alla professione forense, anche se talvolta può sembrare eccessivamente totalizzante, in realtà paga. Siamo onorati di questo riconoscimento d’eccellenza e siamo sicuri che non perderemo occasione di festeggiarlo con i nostri clienti e amici”.